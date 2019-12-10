MiUI 11 удаляем ненужные приложения

📲 Очистка MiUI 11 от лишних приложений – какие приложения можно удалять из MiUI 11 и как это сделать.
Сегодня я провел небольшой эксперимент по очистке оболочки MiUI 11 от ненужных программ и приведение MiUI 11 в состояние, максимально близкое к стоковому Android по программному наполнению. Как я уже неоднократно говорил в своих обзорах смартфонов, лично я терпеть не могу стоковый Android, во-первых, из-за его убогого внешнего вида, во-вторых, из-за отсутствия привычных мне настроек в оболочке MiUI (и некоторых других), без которых стало уже не совсем комфортно. Другими словами, я попробовал сделать своеобразное сочетание и убрать все лишние программы из MiUI 11, как это реализовано в стоковом Андроиде, но при этом оставив все настройки и фишки самой оболочки.
Мало того, что лишние приложения в оболочке Xiaomi занимают лишнюю память, не редки случаи, когда они жрут и оперативную память, работая в фоне, и потребляют трафик. Для этого вам не нужен разблокированный загрузчик и не нужны рут права.
Для проведения этой операции нам потребуется ПК, который нормально видит ваш смартфон и USB кабель для подключения. Если у вас все это есть, то нужно провести два небольших шага:
- Разблокировать меню разработчика и активировать отладку по USB;
- Скачать этот архив [20 Мб] и распаковать его в любую папку на ПК (не на смартфоне).
Как разблокировать меню разработчика на MiUI 11 ? Очень просто, нужно зайти в настройки, найти пункт “Версия MiUI” и тапнуть подряд несколько раз, вы увидите всплывающие уведомление о том, что стали разработчиком. Версия MiUI в MiUI11 находится по адресу: “Настройки -> Устройство -> Все параметры”. Получив разработчика идем в “Настройки -> Расширенные настройки -> Для разработчиков -> Включаем пункт Отладка по USB”.
- Подключаем смартфон к вашему ПК в обычном режиме (не передача файлов) и разблокируем экран;
- Возможно, что у вас выйдет такой запрос на смартфоне (фото ниже) – разрешаем этому ПК отладку по USB;
- Запускаем файл XiaomiADBFastbootTools.jar (надеюсь, виртуальная Java машина у вас установлена, если нет, идем сюда и устанавливаем: https://java.com/ru/download/);
- Запуск файла может занять несколько секунд и может быть не мгновенным;
- После того, как программа запустилась она просканирует подключенное устройство и выдаст результат в виде списка установленных программ.
Разрешение на отладку по USB для ПК.
В моем случае это смартфон Xiaomi Mi Max 3, кстати, просто офигенный девайс, не обращайте внимания, что у меня разблокирован загрузчик (bootloader), рут вам совершенно не нужен (фото кликабельно):
Программа для очистки MiUI 11.
Слева чисто для информации выведен ваш смартфон: серийный номер, кодовое имя (это то, по чему обычно ищут кастомное рекавери), состояние загрузчика и в моем случае Camera2 активирована, у вас этого может и не быть.
Справа вы видите список именно тех программ, которые вы можете удалить.
Особенность этой программы в том, что программы можно не только удалять, но и восстанавливать и даже отключать. Если кто опять не понял, в первой вкладке (Uninstaller) список всего того, что можно удалить, во второй вкладке (Reinstaller) это список того, что уже было удалено и что можно восстановить обратно.
Чтобы удалить ненужные приложения из MiUI 11 их нужно выбрать и нажать на кнопку Uninstall внизу. После завершения удаления отключаем телефон от ПК и перезагружаем. Если вы не удаляли ничего критически важного, телефон загрузится нормально в штатном режиме. Опять же, напомню, что все что удалили вы сможете восстановить обратно из второй вкладки.
Если у вас эта программа не запускается или не работает, то попробуйте второй вариант, чуть ниже я и про него написал.
Давайте коротко пройдемся по списку из всего, что лично я у себя удалил:
- Analytics – сервис, который отвечает за рекламу и его можно сразу снести;
- Browser – это стоковый браузер и если у вы пользуетесь другим, то его можно удалить;
- Compass, FM radio – и так понятно, если не пользуетесь можно убрать;
- Feedback – это репорт багов и обратная связь;
- Facebook – если не пользуетесь можно убрать;
- Mi App Store – это магазин приложений от Xiaomi, аналог Google Play, можно смело сносить, ничего интересного там нет;
- Mi Video – стоковый видео проигрыватель, сам я пользуюсь плеером MX, так что это можно удалить;
- MSA – также сервис, который связан с рекламой;
- Scanner – приложение для сканирования QR кодов.
- Services & Feedback – тоже можно удалять, если не собираетесь писать разработчикам;
- UniPlay Service – удаляем;
- Yellow Pages – а они вам нужны ? удаляем.
Далее еще несколько приложений, некоторые из которых не нужно удалять:
- Android Accessibility Suite – отвечает за специальные возможности, если вы не инвалид, можете убрать;
- App Vault – это ассистент, который вызывается свайпом вправо (левый рабочий стол), его также можно отключить с настроек рабочих столов;
- Backup – резервная копия, не трогаем;
- Calculator и Calendar – понятно что такое, можно удалить если пользуетесь сторонними приложениями;
- Cleaner – очистка системы, в принципе, можно удалить;
- Clock – стоковые часы, в принципе, можно удалить, но я бы не советовал, некоторые приложения завязаны на стоковые часы/будильник;
- Downloads – загрузки, не трогаем;
- Freeform – без понятия что это, лучше оставить;
- Games – игры, оставить;
- Gmail – клиент почты от Google, если не пользуетесь можно убрать;
- HybridAccessory – не трогаем;
- Joyose – удаляем, относится к китайским развлекательным сервисам;
- Market Feedback – отзывы о приложениях в Google Play маркете, не трогаем;
- Mi Cloud – облачный сервис, например, для резервных копий, если пользуетесь другой синхронизацией можно удалить;
- Mi Credit – удаляем;
- Mi Drop – обмен файлами между устройствами Xiaomi, можно удалить;
- Mi Pay – система оплаты от Xiaomi, можно убрать;
- Mi Recycle – лучше оставить, хотя можно убрать;
- Mi Wallpaper – стоковая служба обоев, если не пользуетесь обоями можно убрать;
- MiPlayClient, MiWebView, MiUiDeamon – не трогаем, не советую удалять;
- Music – стоковый аудио плеер, можно убрать если пользуетесь другим;
- Notes – заметки, можно убрать;
- PAI – конфигурации телефона, не трогать;
- Package Installer – не трогать, установщик пакетов;
- PartnerBookmarks – не трогаем, может потом где-то понадобиться;
- PartnerNetflixActivation – если не пользуетесь сервисом фильмов Netflix можно удалить;
- Quick Apps – в плеймаркете Google появилась возможность запускать некоторые приложения без установки на телефон, так вот это тот самый сервис, лучше не трогать;
- Quick Ball – ассистент с быстрыми возможностями (полупрозрачный круг, нажатии открывается дополнительное меню), можно убрать если не нужен;
- Recorder – диктофон;
- SMS Extra – служба смс, не трогать;
- Screen Recorder – запись экрана, как видео так и скриншоты, я у себя оставил, полезная вещь;
- Translation Service – что он переводит я без понятия, на всякий случай лучше оставить;
- VsimCore – служба виртуальных сим карт (eSIM), я бы не трогал;
- WMService – не трогать, получите бесконечную загрузку;
- Weather – служба погоды, полезная вещь, например, для виджетов погоды;
- Xiaomi Sim Activation – лучше не трогать, если пользуетесь аккаунтом MiUI.
Вот и все. Следующие программы от Google (возможно у вас их вовсе нет) можно удалять и не беспокоиться:
- Android Auto – для связи телефона с магнитолой автомобиля (авто должен поддерживать Android Auto);
- Cloud Print – служба позволит печатать из любого приложения, поддерживающего Cloud Print;
- Device Health Services – Гугл создал приложение, которое позволяет следить за состоянием аккумулятора и предоставляет необходимую справочную информацию;
- Gmail – почтовый клиент для аккаунтов Gmail;
- Google Accessibility Suite (или TalkBack) – сервис для людей с ограниченными возможностями, который помогает слепым и слабовидящим пользователям взаимодействовать со смартфоном;
- Google App (или Search) – это поисковик, к примеру, виджет поиска;
- Google Calculator – калькулятор от Гугла *;
- Google Calendar – аналогично календарь *;
- Google Camera – приложение камеры *;
- Google Chrome – веб браузер *;
- Google Clock – часы и будильник *;
- Google Contacts – контакты *;
- Google Drive – хранилище файлов;
- Google Duo – какой-то мессенджер;
- Google Keep Notes – сервис для создания и хранения заметок;
- Google Keyboard – базовая клавиатура в Android *;
- Google Lens – технология распознавания изображений;
- Google Maps – карты и навигация;
- Google Messages – приложение SMS сообщений *;
- Google News – бесплатный агрегатор новостей;
- Google Package Installer – отвечает за установку приложений Android, используется магазином Google Play – удалять не советую;
- Google Pay – система электронных платежей с помощью NFC модуля смартфона;
- Google Phone – это приложение-телефон, позволяющее получать доступ к спискам контактов и совершать или принимать звонки *;
- Google Photos – фотогалерея *;
- Google Play Books – магазин, где можно приобрести электронные книги;
- Google Play Games – основной магазин Android для приложений и игр – удалять не советую;
- Google Play Movies & TV – магазин, где можно приобрести фильмы и видео;
- Google Play Music – магазин, где можно приобрести музыку;
- Google Play services – это системное приложение от Android, которое позволяет следить за тем, чтобы все установленные на вашем устройстве приложения всегда были последней версии – удалять не советую;
- Google Print Service Recommendation Service – сервис для облачной печати;
- Google Storage Manager – веб-служба хостинга файлов для хранения и доступа к файлам (работает с Google Cloud Platform);
- Google Tags – для управления различными тегами (фрагментами кодов) на вашем сайте, еще как-то связано с Google Analytics – вобщем хрень;
- Google Text-to-Speech – движок преобразования текста в речь;
- Google VR Services – эти сервисы обеспечивают работу функций виртуальной реальности в приложениях для Daydream и Cardboard;
- Google Wallpapers – обои *;
- Pixel Icons – набор иконок от телефонов Pixel;
- Pixel Launcher – лаунчер от телефонов Pixel;
- YouTube – и так понятно.
* – убедитесь, что есть стоковое приложение подобного рода. Некоторые прошивки используют приложения от Гугла как стоковые и удалив, к примеру, Google Clock, вы лишитесь отображения времени совсем.
Вторая программа для очистки
Многие из вас жалуются, что приведенная выше программа не запускается, либо ваш компьютер ее не поддерживает. Я нашел другую, более старую версию, которая подойти также для очистки MiUI 10. Порядок действий похожий:
- Скачиваем программу, распаковываем;
- Разблокируем меню разработчика и активируем отладку по USB, если этого уже не делали;
- Запускаем программу (работает и на Windows 7);
- Подключаем смартфон к ПК и выбираем режим передачи файлов;
- В программе выбираем режим Debloader.
Выбираем Debloader.
После выбора режима Debloader в программе она какое-то время считывает список установленных программ и выдаст результат, где можно галочками отмечать ненужные программы:
Список установленных приложений.
После выбора галочек жмем на кнопку Uninstall, процесс удаления будет виден в левом окошке программы. После завершения удаления жмем на Reboot into System, телефон перезагрузится и готов к работе.
Видно, что можно удалить некоторые приложения от Google, вообще все что тут есть можно безопасно удалить без вреда телефону. Но все равно я бы этого не делал, множество приложений нужны в системе и удалять надо зная что удаляете. К примеру, я протестировал эту программу на Black Shark Pro и у меня вышел такой список для Google:
Приложения Google.
Минус второй программы, что все удаленное также же легко как в первой программе восстановить уже нельзя, плюс – работает на более старых системах.
Я сожалею, что статья вам не понравилась...
Позвольте мне улучшить статью.
Скажите, как я могу улучшить статью?
спасибо, сделала на Редми ноте 8 все ок
На Redmi K20 все работает, правда пришлось установить Java, хотя мой косяк это must have для любого Windows.
спасибо все работает, правда программа долго запускается
бывает, иногда ещё спрашивает где её открыть, нужно выбирать Java, если среда установлена в системе
Хорошие советы, все подробно, осталось руки прямые найти, чтоб это все сделать на Redmi Note7.
Почему-то у меня пишет: device cannot be loaded
Драйвера стоят ? ПК видит смартфон ? Вы разрешили отладку USB для данного ПК ? У вас точно MiUI 11 ?
У меня такое было когда был выбран режим передачи файлов, а нужен обычный режим зарядки и разблокированный экран
полезная информация, спасибо
У меня смартфон редми 8 MiUI 10 буду ставит 11 список удаляемых выше указано можно смело удалить и как мне удалить приложение которое не удаляется спасибо за ранние ответьте мне пожалуйста на электронную почту
вам нужны рут права. какой приложение имеете ввиду ?
На ПК с Windows 7
“Сергей | 13.12.2019 at 00:47 | Ответить
Почему-то у меня пишет: device cannot be loaded”
аналогично.
На ПК с Windows 10 никаких проблем. Всё работает великолепно. В чём причина? Не знаю. С седьмой виндой перепробовал всё что можно, потом просто не стал дальше заморачиваться.
Автору спасибо за паблик. Благодаря ему Xiaomi Mi Max 3 с 11 Miui стал работать в разы лучше. Про экономию батареи вообще молчу
спасибо за отзыв, надо добавить, что на Win7 не работает. Это уже древняя ос на самом деле 🙂
Спасибо. На windows7 сработало. Телефон xiaomi 9 lite.
пожалуйста
>> Это уже древняя ос на самом деле
Шутка такая? 🙂 На сегодняшний день ней большинство пользователей ПК:
hotlog.ru/global/os
У меря работает на семерке все окей
Всё работает на win7.Спасибо всё ненужное удалил,в старой программе было тяжелее ,надо было вводить
Здравствуйте полностью гугл получится удалить.?и дополненный список удаления где будет выкладываться.?
прям здесь будет обновляться. на сайте наверху справа есть блок с последними обновлениями.
Гугл полностью удалить нельзя. вы имеете ввиду лишние приложения от Гугла наверное
Статья обновлена, добавил вторую программу – более старую версию, если у вас не работала Java версия
Добрый день, помогите, делал по первому варианту, после этого на флэшке пропали фото и видео, что делать?
Уважаемый Techno , час добрый и с прошедшими пр..ми; суть вопроса у меня ( Редми Ноте 7) подарила внучка, комп с виндовс7 64; /java.com/ru/download установлена, все остальное делал как вы писали , но первый вариант не сработал, поставил вторую в левом окне вот такая подпись : No device found! По честному голову уже сломал, вроде как все сделал по написанному…Уважаемый если не трудно скинь пожалуйста для пенсионеров подробно как отработать данную инструкцию для (Редми Ноте 7 обновлен до 11 ) Буду благодарен.
Здравствуйте, Вы разблокировали меню разработчика и активировали отладку по USB?
У меня ровно та же проблема. Win 7×64 (10 не буду ставить ни за какие плюшки) Редми Note 6 PRO. Меню разработчика включено. Отладка по USB разрешена (хотя там еще пара пунктов по отладке на USB, но все разрешил) Первый вариант не сработал – идет бесконечный поиск девайса (мин. 5-10) Второй вариант не сработал – не виден девайс (девайс в режиме передачи файлов, комп его видит) В общем… не знаю. Видимо лотерея. Очень жаль, хотелось по удалять гугловский мусор.
вам нужно установить ADB драйвер для вашего устройства, установить его и через диспетчер устройств , глянуть на иконку устройства-зайти и если пишет что ADB драйвер не исправен то найдите вручную через обновление драйвера)поиск драйверейров уже установленных и там уже искать драйвер от Google /обьяснитель так себе.
При открытии файла у меня высвечивается ошибка (ERROR: Cannot ADB/Fastboot!)
Всё понял в чём проблема. Просто изначально открыл с помощью WinZIP, после скачал java, открыл с помощью него-вылетала ошибка. После того как удалил WinZip и на ПК оставалось только java всё заработало.
Приветствую. Сделал всё по инструкции на Redmi 7A..Теперь в браузере Chrome вкладки стали горизонтальные (крайне не удобно) и как вернуть прежний оконный вид вкладок ума не приложу..настройки Chrome://flags не помогают..Помогите исправить проблему с браузером, в остальном всё норм.
Отлично! И работает под 7-кой без проблем. Кстати, уже вышла новая версия 6.9.1, загрузил, сделал upgrade – тоже без проблем. Наконец-то избавился от всяких Facebook-ов, Google Duo и прочего, что давно хотел снести за ненадобностью. Ещё раз – спасибо!
Отличная статья! Первый вариант сработал. На форуме как-то не так статья написано. Так не было на писано, что не надо выбирать передачу данных. Поэтому у меня не срабатывало.
Сработало на Редми Нот8Т
При запуске сообщает о версии 7.0, но она уже не запускается, так же как 6.8.1.
В комментарии на гитхабе указано No more OS-specific ZIPs, only the JAR is needed now!
Кто может пояснить что это значит и как запустить 7 версию?
Премного благодарен!Респект!
Всё сделал по инструкции, всё как положено, комп видит андроид, пробовал удалить неустановленные два файла, как тут указано, так и сделал, два файла как висели так и остались на месте мёртво сидеть, в андроиде не удаляется и тут тоже самое такая ерунда. В чём может быть причина? Андроид Xiaomi Redmi Note3. Вот те файлы которые не удаляются, находятся на внутренней памяти андроида. Always on Edge. apkpure.com.apk
Дай Бог Вам здоровья!!!! У меня все получилось.
очень хочется версию 6.8.1 для 32 битной системы. может есть какие варианты? в старой версии не все программы miui 11 есть в списке.
а на 32 битную
использовал обе проги и….все ок, если одна не помогла то вторая точно выручит, автору респект, удалил 23 проги на global miui 11
Спасибо большое
телефон ксяоми редми 5 плюс, подключив к компьютеру, данная программа пишет No device found! что делать?
Спасибо за грамотное описание, особенно в части сервисов которые можно или нельзя удалять!
У меня приложение вечно грузит с надписью “Looking for devices…” :с