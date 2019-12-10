MiUI 11 удаляем ненужные приложения

📲 Очистка MiUI 11 от лишних приложений – какие приложения можно удалять из MiUI 11 и как это сделать.

Сегодня я провел небольшой эксперимент по очистке оболочки MiUI 11 от ненужных программ и приведение MiUI 11 в состояние, максимально близкое к стоковому Android по программному наполнению. Как я уже неоднократно говорил в своих обзорах смартфонов, лично я терпеть не могу стоковый Android, во-первых, из-за его убогого внешнего вида, во-вторых, из-за отсутствия привычных мне настроек в оболочке MiUI (и некоторых других), без которых стало уже не совсем комфортно. Другими словами, я попробовал сделать своеобразное сочетание и убрать все лишние программы из MiUI 11, как это реализовано в стоковом Андроиде, но при этом оставив все настройки и фишки самой оболочки.

Мало того, что лишние приложения в оболочке Xiaomi занимают лишнюю память, не редки случаи, когда они жрут и оперативную память, работая в фоне, и потребляют трафик. Для этого вам не нужен разблокированный загрузчик и не нужны рут права.

Для проведения этой операции нам потребуется ПК, который нормально видит ваш смартфон и USB кабель для подключения. Если у вас все это есть, то нужно провести два небольших шага:

Разблокировать меню разработчика и активировать отладку по USB;

Скачать этот архив [20 Мб] и распаковать его в любую папку на ПК (не на смартфоне).

Как разблокировать меню разработчика на MiUI 11 ? Очень просто, нужно зайти в настройки, найти пункт “Версия MiUI” и тапнуть подряд несколько раз, вы увидите всплывающие уведомление о том, что стали разработчиком. Версия MiUI в MiUI11 находится по адресу: “Настройки -> Устройство -> Все параметры”. Получив разработчика идем в “Настройки -> Расширенные настройки -> Для разработчиков -> Включаем пункт Отладка по USB”.

Подключаем смартфон к вашему ПК в обычном режиме (не передача файлов) и разблокируем экран; Возможно, что у вас выйдет такой запрос на смартфоне (фото ниже) – разрешаем этому ПК отладку по USB; Запускаем файл XiaomiADBFastbootTools.jar (надеюсь, виртуальная Java машина у вас установлена, если нет, идем сюда и устанавливаем: https://java.com/ru/download/); Запуск файла может занять несколько секунд и может быть не мгновенным; После того, как программа запустилась она просканирует подключенное устройство и выдаст результат в виде списка установленных программ.



Разрешение на отладку по USB для ПК.

В моем случае это смартфон Xiaomi Mi Max 3, кстати, просто офигенный девайс, не обращайте внимания, что у меня разблокирован загрузчик (bootloader), рут вам совершенно не нужен (фото кликабельно):



Программа для очистки MiUI 11.

Слева чисто для информации выведен ваш смартфон: серийный номер, кодовое имя (это то, по чему обычно ищут кастомное рекавери), состояние загрузчика и в моем случае Camera2 активирована, у вас этого может и не быть.

Справа вы видите список именно тех программ, которые вы можете удалить.

Особенность этой программы в том, что программы можно не только удалять, но и восстанавливать и даже отключать. Если кто опять не понял, в первой вкладке (Uninstaller) список всего того, что можно удалить, во второй вкладке (Reinstaller) это список того, что уже было удалено и что можно восстановить обратно.

Чтобы удалить ненужные приложения из MiUI 11 их нужно выбрать и нажать на кнопку Uninstall внизу. После завершения удаления отключаем телефон от ПК и перезагружаем. Если вы не удаляли ничего критически важного, телефон загрузится нормально в штатном режиме. Опять же, напомню, что все что удалили вы сможете восстановить обратно из второй вкладки.

Если у вас эта программа не запускается или не работает, то попробуйте второй вариант, чуть ниже я и про него написал.

Давайте коротко пройдемся по списку из всего, что лично я у себя удалил:

Analytics – сервис, который отвечает за рекламу и его можно сразу снести;

Browser – это стоковый браузер и если у вы пользуетесь другим, то его можно удалить;

Compass, FM radio – и так понятно, если не пользуетесь можно убрать;

Feedback – это репорт багов и обратная связь;

Facebook – если не пользуетесь можно убрать;

Mi App Store – это магазин приложений от Xiaomi, аналог Google Play, можно смело сносить, ничего интересного там нет;

Mi Video – стоковый видео проигрыватель, сам я пользуюсь плеером MX, так что это можно удалить;

MSA – также сервис, который связан с рекламой;

Scanner – приложение для сканирования QR кодов.

Services & Feedback – тоже можно удалять, если не собираетесь писать разработчикам;

UniPlay Service – удаляем;

Yellow Pages – а они вам нужны ? удаляем.

Далее еще несколько приложений, некоторые из которых не нужно удалять:

Android Accessibility Suite – отвечает за специальные возможности, если вы не инвалид, можете убрать;

App Vault – это ассистент, который вызывается свайпом вправо (левый рабочий стол), его также можно отключить с настроек рабочих столов;

Backup – резервная копия, не трогаем;

Calculator и Calendar – понятно что такое, можно удалить если пользуетесь сторонними приложениями;

Cleaner – очистка системы, в принципе, можно удалить;

Clock – стоковые часы, в принципе, можно удалить, но я бы не советовал, некоторые приложения завязаны на стоковые часы/будильник;

Downloads – загрузки, не трогаем;

Freeform – без понятия что это, лучше оставить;

Games – игры, оставить;

Gmail – клиент почты от Google, если не пользуетесь можно убрать;

HybridAccessory – не трогаем;

Joyose – удаляем, относится к китайским развлекательным сервисам;

Market Feedback – отзывы о приложениях в Google Play маркете, не трогаем;

Mi Cloud – облачный сервис, например, для резервных копий, если пользуетесь другой синхронизацией можно удалить;

Mi Credit – удаляем;

Mi Drop – обмен файлами между устройствами Xiaomi, можно удалить;

Mi Pay – система оплаты от Xiaomi, можно убрать;

Mi Recycle – лучше оставить, хотя можно убрать;

Mi Wallpaper – стоковая служба обоев, если не пользуетесь обоями можно убрать;

MiPlayClient, MiWebView, MiUiDeamon – не трогаем, не советую удалять;

Music – стоковый аудио плеер, можно убрать если пользуетесь другим;

Notes – заметки, можно убрать;

PAI – конфигурации телефона, не трогать;

Package Installer – не трогать, установщик пакетов;

PartnerBookmarks – не трогаем, может потом где-то понадобиться;

PartnerNetflixActivation – если не пользуетесь сервисом фильмов Netflix можно удалить;

Quick Apps – в плеймаркете Google появилась возможность запускать некоторые приложения без установки на телефон, так вот это тот самый сервис, лучше не трогать;

Quick Ball – ассистент с быстрыми возможностями (полупрозрачный круг, нажатии открывается дополнительное меню), можно убрать если не нужен;

Recorder – диктофон;

SMS Extra – служба смс, не трогать;

Screen Recorder – запись экрана, как видео так и скриншоты, я у себя оставил, полезная вещь;

Translation Service – что он переводит я без понятия, на всякий случай лучше оставить;

VsimCore – служба виртуальных сим карт (eSIM), я бы не трогал;

WMService – не трогать, получите бесконечную загрузку;

Weather – служба погоды, полезная вещь, например, для виджетов погоды;

Xiaomi Sim Activation – лучше не трогать, если пользуетесь аккаунтом MiUI.

Вот и все. Следующие программы от Google (возможно у вас их вовсе нет) можно удалять и не беспокоиться:

Android Auto – для связи телефона с магнитолой автомобиля (авто должен поддерживать Android Auto);

Cloud Print – служба позволит печатать из любого приложения, поддерживающего Cloud Print;

Device Health Services – Гугл создал приложение, которое позволяет следить за состоянием аккумулятора и предоставляет необходимую справочную информацию;

Gmail – почтовый клиент для аккаунтов Gmail;

Google Accessibility Suite (или TalkBack) – сервис для людей с ограниченными возможностями, который помогает слепым и слабовидящим пользователям взаимодействовать со смартфоном;

Google App (или Search) – это поисковик, к примеру, виджет поиска;

Google Calculator – калькулятор от Гугла *;

Google Calendar – аналогично календарь *;

Google Camera – приложение камеры *;

Google Chrome – веб браузер *;

Google Clock – часы и будильник *;

Google Contacts – контакты *;

Google Drive – хранилище файлов;

Google Duo – какой-то мессенджер;

Google Keep Notes – сервис для создания и хранения заметок;

Google Keyboard – базовая клавиатура в Android *;

Google Lens – технология распознавания изображений;

Google Maps – карты и навигация;

Google Messages – приложение SMS сообщений *;

Google News – бесплатный агрегатор новостей;

Google Package Installer – отвечает за установку приложений Android, используется магазином Google Play – удалять не советую ;

; Google Pay – система электронных платежей с помощью NFC модуля смартфона;

Google Phone – это приложение-телефон, позволяющее получать доступ к спискам контактов и совершать или принимать звонки *;

Google Photos – фотогалерея *;

Google Play Books – магазин, где можно приобрести электронные книги;

Google Play Games – основной магазин Android для приложений и игр – удалять не советую ;

; Google Play Movies & TV – магазин, где можно приобрести фильмы и видео;

Google Play Music – магазин, где можно приобрести музыку;

Google Play services – это системное приложение от Android, которое позволяет следить за тем, чтобы все установленные на вашем устройстве приложения всегда были последней версии – удалять не советую ;

; Google Print Service Recommendation Service – сервис для облачной печати;

Google Storage Manager – веб-служба хостинга файлов для хранения и доступа к файлам (работает с Google Cloud Platform);

Google Tags – для управления различными тегами (фрагментами кодов) на вашем сайте, еще как-то связано с Google Analytics – вобщем хрень;

Google Text-to-Speech – движок преобразования текста в речь;

Google VR Services – эти сервисы обеспечивают работу функций виртуальной реальности в приложениях для Daydream и Cardboard;

Google Wallpapers – обои *;

Pixel Icons – набор иконок от телефонов Pixel;

Pixel Launcher – лаунчер от телефонов Pixel;

YouTube – и так понятно.

* – убедитесь, что есть стоковое приложение подобного рода. Некоторые прошивки используют приложения от Гугла как стоковые и удалив, к примеру, Google Clock, вы лишитесь отображения времени совсем.

Вторая программа для очистки

Многие из вас жалуются, что приведенная выше программа не запускается, либо ваш компьютер ее не поддерживает. Я нашел другую, более старую версию, которая подойти также для очистки MiUI 10. Порядок действий похожий:

Скачиваем программу, распаковываем; Разблокируем меню разработчика и активируем отладку по USB, если этого уже не делали; Запускаем программу (работает и на Windows 7); Подключаем смартфон к ПК и выбираем режим передачи файлов; В программе выбираем режим Debloader.



Выбираем Debloader.

После выбора режима Debloader в программе она какое-то время считывает список установленных программ и выдаст результат, где можно галочками отмечать ненужные программы:



Список установленных приложений.

После выбора галочек жмем на кнопку Uninstall, процесс удаления будет виден в левом окошке программы. После завершения удаления жмем на Reboot into System, телефон перезагрузится и готов к работе.

Видно, что можно удалить некоторые приложения от Google, вообще все что тут есть можно безопасно удалить без вреда телефону. Но все равно я бы этого не делал, множество приложений нужны в системе и удалять надо зная что удаляете. К примеру, я протестировал эту программу на Black Shark Pro и у меня вышел такой список для Google:



Приложения Google.

Минус второй программы, что все удаленное также же легко как в первой программе восстановить уже нельзя, плюс – работает на более старых системах.