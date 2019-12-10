MiUI 11 удаляем ненужные приложения

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Автор: Techno 10.12.2019

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📲 Очистка MiUI 11 от лишних приложений – какие приложения можно удалять из MiUI 11 и как это сделать.

Сегодня я провел небольшой эксперимент по очистке оболочки MiUI 11 от ненужных программ и приведение MiUI 11 в состояние, максимально близкое к стоковому Android по программному наполнению. Как я уже неоднократно говорил в своих обзорах смартфонов, лично я терпеть не могу стоковый Android, во-первых, из-за его убогого внешнего вида, во-вторых, из-за отсутствия привычных мне настроек в оболочке MiUI (и некоторых других), без которых стало уже не совсем комфортно. Другими словами, я попробовал сделать своеобразное сочетание и убрать все лишние программы из MiUI 11, как это реализовано в стоковом Андроиде, но при этом оставив все настройки и фишки самой оболочки.

Мало того, что лишние приложения в оболочке Xiaomi занимают лишнюю память, не редки случаи, когда они жрут и оперативную память, работая в фоне, и потребляют трафик. Для этого вам не нужен разблокированный загрузчик и не нужны рут права.

Для проведения этой операции нам потребуется ПК, который нормально видит ваш смартфон и USB кабель для подключения. Если у вас все это есть, то нужно провести два небольших шага:

  • Разблокировать меню разработчика и активировать отладку по USB;
  • Скачать этот архив [20 Мб] и распаковать его в любую папку на ПК (не на смартфоне).
Как разблокировать меню разработчика на MiUI 11 ? Очень просто, нужно зайти в настройки, найти пункт “Версия MiUI” и тапнуть подряд несколько раз, вы увидите всплывающие уведомление о том, что стали разработчиком. Версия MiUI в MiUI11 находится по адресу: “Настройки -> Устройство -> Все параметры”. Получив разработчика идем в “Настройки -> Расширенные настройки -> Для разработчиков -> Включаем пункт Отладка по USB”.
  1. Подключаем смартфон к вашему ПК в обычном режиме (не передача файлов) и разблокируем экран;
  2. Возможно, что у вас выйдет такой запрос на смартфоне (фото ниже) – разрешаем этому ПК отладку по USB;
  3. Запускаем файл XiaomiADBFastbootTools.jar (надеюсь, виртуальная Java машина у вас установлена, если нет, идем сюда и устанавливаем: https://java.com/ru/download/);
  4. Запуск файла может занять несколько секунд и может быть не мгновенным;
  5. После того, как программа запустилась она просканирует подключенное устройство и выдаст результат в виде списка установленных программ.

Разрешение на отладку по USB для ПК
Разрешение на отладку по USB для ПК.

В моем случае это смартфон Xiaomi Mi Max 3, кстати, просто офигенный девайс, не обращайте внимания, что у меня разблокирован загрузчик (bootloader), рут вам совершенно не нужен (фото кликабельно):

Программа для очистки MiUI 11
Программа для очистки MiUI 11.

Слева чисто для информации выведен ваш смартфон: серийный номер, кодовое имя (это то, по чему обычно ищут кастомное рекавери), состояние загрузчика и в моем случае Camera2 активирована, у вас этого может и не быть.

Справа вы видите список именно тех программ, которые вы можете удалить.

Особенность этой программы в том, что программы можно не только удалять, но и восстанавливать и даже отключать. Если кто опять не понял, в первой вкладке (Uninstaller) список всего того, что можно удалить, во второй вкладке (Reinstaller) это список того, что уже было удалено и что можно восстановить обратно.

Чтобы удалить ненужные приложения из MiUI 11 их нужно выбрать и нажать на кнопку Uninstall внизу. После завершения удаления отключаем телефон от ПК и перезагружаем. Если вы не удаляли ничего критически важного, телефон загрузится нормально в штатном режиме. Опять же, напомню, что все что удалили вы сможете восстановить обратно из второй вкладки.

Если у вас эта программа не запускается или не работает, то попробуйте второй вариант, чуть ниже я и про него написал.

Давайте коротко пройдемся по списку из всего, что лично я у себя удалил:

  • Analytics – сервис, который отвечает за рекламу и его можно сразу снести;
  • Browser – это стоковый браузер и если у вы пользуетесь другим, то его можно удалить;
  • Compass, FM radio – и так понятно, если не пользуетесь можно убрать;
  • Feedback – это репорт багов и обратная связь;
  • Facebook – если не пользуетесь можно убрать;
  • Mi App Store – это магазин приложений от Xiaomi, аналог Google Play, можно смело сносить, ничего интересного там нет;
  • Mi Video – стоковый видео проигрыватель, сам я пользуюсь плеером MX, так что это можно удалить;
  • MSA – также сервис, который связан с рекламой;
  • Scanner – приложение для сканирования QR кодов.
  • Services & Feedback – тоже можно удалять, если не собираетесь писать разработчикам;
  • UniPlay Service – удаляем;
  • Yellow Pages – а они вам нужны ? удаляем.

Далее еще несколько приложений, некоторые из которых не нужно удалять:

  • Android Accessibility Suite – отвечает за специальные возможности, если вы не инвалид, можете убрать;
  • App Vault – это ассистент, который вызывается свайпом вправо (левый рабочий стол), его также можно отключить с настроек рабочих столов;
  • Backup – резервная копия, не трогаем;
  • Calculator и Calendar – понятно что такое, можно удалить если пользуетесь сторонними приложениями;
  • Cleaner – очистка системы, в принципе, можно удалить;
  • Clock – стоковые часы, в принципе, можно удалить, но я бы не советовал, некоторые приложения завязаны на стоковые часы/будильник;
  • Downloads – загрузки, не трогаем;
  • Freeform – без понятия что это, лучше оставить;
  • Games – игры, оставить;
  • Gmail – клиент почты от Google, если не пользуетесь можно убрать;
  • HybridAccessory – не трогаем;
  • Joyose – удаляем, относится к китайским развлекательным сервисам;
  • Market Feedback – отзывы о приложениях в Google Play маркете, не трогаем;
  • Mi Cloud – облачный сервис, например, для резервных копий, если пользуетесь другой синхронизацией можно удалить;
  • Mi Credit – удаляем;
  • Mi Drop – обмен файлами между устройствами Xiaomi, можно удалить;
  • Mi Pay – система оплаты от Xiaomi, можно убрать;
  • Mi Recycle – лучше оставить, хотя можно убрать;
  • Mi Wallpaper – стоковая служба обоев, если не пользуетесь обоями можно убрать;
  • MiPlayClient, MiWebView, MiUiDeamon – не трогаем, не советую удалять;
  • Music – стоковый аудио плеер, можно убрать если пользуетесь другим;
  • Notes – заметки, можно убрать;
  • PAI – конфигурации телефона, не трогать;
  • Package Installer – не трогать, установщик пакетов;
  • PartnerBookmarks – не трогаем, может потом где-то понадобиться;
  • PartnerNetflixActivation – если не пользуетесь сервисом фильмов Netflix можно удалить;
  • Quick Apps – в плеймаркете Google появилась возможность запускать некоторые приложения без установки на телефон, так вот это тот самый сервис, лучше не трогать;
  • Quick Ball – ассистент с быстрыми возможностями (полупрозрачный круг, нажатии открывается дополнительное меню), можно убрать если не нужен;
  • Recorder – диктофон;
  • SMS Extra – служба смс, не трогать;
  • Screen Recorder – запись экрана, как видео так и скриншоты, я у себя оставил, полезная вещь;
  • Translation Service – что он переводит я без понятия, на всякий случай лучше оставить;
  • VsimCore – служба виртуальных сим карт (eSIM), я бы не трогал;
  • WMService – не трогать, получите бесконечную загрузку;
  • Weather – служба погоды, полезная вещь, например, для виджетов погоды;
  • Xiaomi Sim Activation – лучше не трогать, если пользуетесь аккаунтом MiUI.

Вот и все. Следующие программы от Google (возможно у вас их вовсе нет) можно удалять и не беспокоиться:

  • Android Auto – для связи телефона с магнитолой автомобиля (авто должен поддерживать Android Auto);
  • Cloud Print – служба позволит печатать из любого приложения, поддерживающего Cloud Print;
  • Device Health Services – Гугл создал приложение, которое позволяет следить за состоянием аккумулятора и предоставляет необходимую справочную информацию;
  • Gmail – почтовый клиент для аккаунтов Gmail;
  • Google Accessibility Suite (или TalkBack) – сервис для людей с ограниченными возможностями, который помогает слепым и слабовидящим пользователям взаимодействовать со смартфоном;
  • Google App (или Search) – это поисковик, к примеру, виджет поиска;
  • Google Calculator – калькулятор от Гугла *;
  • Google Calendar – аналогично календарь *;
  • Google Camera – приложение камеры *;
  • Google Chrome – веб браузер *;
  • Google Clock – часы и будильник *;
  • Google Contacts – контакты *;
  • Google Drive – хранилище файлов;
  • Google Duo – какой-то мессенджер;
  • Google Keep Notes – сервис для создания и хранения заметок;
  • Google Keyboard – базовая клавиатура в Android *;
  • Google Lens – технология распознавания изображений;
  • Google Maps – карты и навигация;
  • Google Messages – приложение SMS сообщений *;
  • Google News – бесплатный агрегатор новостей;
  • Google Package Installer – отвечает за установку приложений Android, используется магазином Google Play – удалять не советую;
  • Google Pay – система электронных платежей с помощью NFC модуля смартфона;
  • Google Phone – это приложение-телефон, позволяющее получать доступ к спискам контактов и совершать или принимать звонки *;
  • Google Photos – фотогалерея *;
  • Google Play Books – магазин, где можно приобрести электронные книги;
  • Google Play Games – основной магазин Android для приложений и игр – удалять не советую;
  • Google Play Movies & TV – магазин, где можно приобрести фильмы и видео;
  • Google Play Music – магазин, где можно приобрести музыку;
  • Google Play services – это системное приложение от Android, которое позволяет следить за тем, чтобы все установленные на вашем устройстве приложения всегда были последней версии – удалять не советую;
  • Google Print Service Recommendation Service – сервис для облачной печати;
  • Google Storage Manager – веб-служба хостинга файлов для хранения и доступа к файлам (работает с Google Cloud Platform);
  • Google Tags – для управления различными тегами (фрагментами кодов) на вашем сайте, еще как-то связано с Google Analytics – вобщем хрень;
  • Google Text-to-Speech – движок преобразования текста в речь;
  • Google VR Services – эти сервисы обеспечивают работу функций виртуальной реальности в приложениях для Daydream и Cardboard;
  • Google Wallpapers – обои *;
  • Pixel Icons – набор иконок от телефонов Pixel;
  • Pixel Launcher – лаунчер от телефонов Pixel;
  • YouTube – и так понятно.

* – убедитесь, что есть стоковое приложение подобного рода. Некоторые прошивки используют приложения от Гугла как стоковые и удалив, к примеру, Google Clock, вы лишитесь отображения времени совсем.

Вторая программа для очистки

Многие из вас жалуются, что приведенная выше программа не запускается, либо ваш компьютер ее не поддерживает. Я нашел другую, более старую версию, которая подойти также для очистки MiUI 10. Порядок действий похожий:

  1. Скачиваем программу, распаковываем;
  2. Разблокируем меню разработчика и активируем отладку по USB, если этого уже не делали;
  3. Запускаем программу (работает и на Windows 7);
  4. Подключаем смартфон к ПК и выбираем режим передачи файлов;
  5. В программе выбираем режим Debloader.

Очистка MiUI
Выбираем Debloader.

После выбора режима Debloader в программе она какое-то время считывает список установленных программ и выдаст результат, где можно галочками отмечать ненужные программы:

Очистка MiUI
Список установленных приложений.

После выбора галочек жмем на кнопку Uninstall, процесс удаления будет виден в левом окошке программы. После завершения удаления жмем на Reboot into System, телефон перезагрузится и готов к работе.

Видно, что можно удалить некоторые приложения от Google, вообще все что тут есть можно безопасно удалить без вреда телефону. Но все равно я бы этого не делал, множество приложений нужны в системе и удалять надо зная что удаляете. К примеру, я протестировал эту программу на Black Shark Pro и у меня вышел такой список для Google:

Очистка MiUI
Приложения Google.

Минус второй программы, что все удаленное также же легко как в первой программе восстановить уже нельзя, плюс – работает на более старых системах.

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42 Комментарий
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Сабрина
Сабрина
6 месяцев назад

спасибо, сделала на Редми ноте 8 все ок

0
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Диабло
Диабло
6 месяцев назад

На Redmi K20 все работает, правда пришлось установить Java, хотя мой косяк это must have для любого Windows.

0
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Александра
Александра
6 месяцев назад

спасибо все работает, правда программа долго запускается

0
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Techno
Techno
Автор
Reply to  Александра
6 месяцев назад

бывает, иногда ещё спрашивает где её открыть, нужно выбирать Java, если среда установлена в системе

0
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Валерий
Валерий
Reply to  Techno
5 месяцев назад

Хорошие советы, все подробно, осталось руки прямые найти, чтоб это все сделать на Redmi Note7.

0
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Сергей
Сергей
6 месяцев назад

Почему-то у меня пишет: device cannot be loaded

0
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Techno
Techno
Автор
Reply to  Сергей
6 месяцев назад

Драйвера стоят ? ПК видит смартфон ? Вы разрешили отладку USB для данного ПК ? У вас точно MiUI 11 ?

0
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Алексей
Алексей
Reply to  Сергей
6 месяцев назад

У меня такое было когда был выбран режим передачи файлов, а нужен обычный режим зарядки и разблокированный экран

0
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Зоря
Зоря
6 месяцев назад

полезная информация, спасибо

0
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ирина
ирина
6 месяцев назад

У меня смартфон редми 8 MiUI 10 буду ставит 11 список удаляемых выше указано можно смело удалить и как мне удалить приложение которое не удаляется спасибо за ранние ответьте мне пожалуйста на электронную почту

0
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Techno
Techno
Автор
Reply to  ирина
6 месяцев назад

вам нужны рут права. какой приложение имеете ввиду ?

0
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tigbor
tigbor
6 месяцев назад

На ПК с Windows 7
“Сергей | 13.12.2019 at 00:47 | Ответить

Почему-то у меня пишет: device cannot be loaded”

аналогично.

На ПК с Windows 10 никаких проблем. Всё работает великолепно. В чём причина? Не знаю. С седьмой виндой перепробовал всё что можно, потом просто не стал дальше заморачиваться.

Автору спасибо за паблик. Благодаря ему Xiaomi Mi Max 3 с 11 Miui стал работать в разы лучше. Про экономию батареи вообще молчу

0
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Techno
Techno
Автор
Reply to  tigbor
6 месяцев назад

спасибо за отзыв, надо добавить, что на Win7 не работает. Это уже древняя ос на самом деле 🙂

0
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ollef
ollef
Reply to  Techno
5 месяцев назад

Спасибо. На windows7 сработало. Телефон xiaomi 9 lite.

0
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Techno
Techno
Автор
Reply to  ollef
5 месяцев назад

пожалуйста

0
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Guest
Guest
Reply to  Techno
4 месяцев назад

>> Это уже древняя ос на самом деле
Шутка такая? 🙂 На сегодняшний день ней большинство пользователей ПК:
hotlog.ru/global/os

0
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Александр
Александр
Reply to  Techno
3 месяцев назад

У меря работает на семерке все окей

0
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Михаил
Михаил
6 месяцев назад

Всё работает на win7.Спасибо всё ненужное удалил,в старой программе было тяжелее ,надо было вводить

0
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akzhan
akzhan
5 месяцев назад

Здравствуйте полностью гугл получится удалить.?и дополненный список удаления где будет выкладываться.?

0
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Techno
Techno
Автор
Reply to  akzhan
5 месяцев назад

прям здесь будет обновляться. на сайте наверху справа есть блок с последними обновлениями.
Гугл полностью удалить нельзя. вы имеете ввиду лишние приложения от Гугла наверное

0
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Techno
Techno
Автор
5 месяцев назад

Статья обновлена, добавил вторую программу – более старую версию, если у вас не работала Java версия

0
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Джордж
Джордж
Reply to  Techno
8 минут назад

Добрый день, помогите, делал по первому варианту, после этого на флэшке пропали фото и видео, что делать?
 

Last edited 5 минут назад by Джордж
0
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Валерий
Валерий
5 месяцев назад

Уважаемый Techno , час добрый и с прошедшими пр..ми; суть вопроса у меня ( Редми Ноте 7) подарила внучка, комп с виндовс7 64; /java.com/ru/download установлена, все остальное делал как вы писали , но первый вариант не сработал, поставил вторую в левом окне вот такая подпись : No device found! По честному голову уже сломал, вроде как все сделал по написанному…Уважаемый если не трудно скинь пожалуйста для пенсионеров подробно как отработать данную инструкцию для (Редми Ноте 7 обновлен до 11 ) Буду благодарен.

0
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Techno
Techno
Автор
Reply to  Валерий
5 месяцев назад

Здравствуйте, Вы разблокировали меню разработчика и активировали отладку по USB?

0
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Guest
Guest
Reply to  Валерий
4 месяцев назад

У меня ровно та же проблема. Win 7×64 (10 не буду ставить ни за какие плюшки) Редми Note 6 PRO. Меню разработчика включено. Отладка по USB разрешена (хотя там еще пара пунктов по отладке на USB, но все разрешил) Первый вариант не сработал – идет бесконечный поиск девайса (мин. 5-10) Второй вариант не сработал – не виден девайс (девайс в режиме передачи файлов, комп его видит) В общем… не знаю. Видимо лотерея. Очень жаль, хотелось по удалять гугловский мусор.

0
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максим
максим
Reply to  Guest
2 месяцев назад

вам нужно установить ADB драйвер для вашего устройства, установить его и через диспетчер устройств , глянуть на иконку устройства-зайти и если пишет что ADB драйвер не исправен то найдите вручную через обновление драйвера)поиск драйверейров уже установленных и там уже искать драйвер от Google /обьяснитель так себе.

0
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rick
rick
4 месяцев назад

При открытии файла у меня высвечивается ошибка (ERROR: Cannot ADB/Fastboot!)

0
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rick
rick
Reply to  rick
4 месяцев назад

Всё понял в чём проблема. Просто изначально открыл с помощью WinZIP, после скачал java, открыл с помощью него-вылетала ошибка. После того как удалил WinZip и на ПК оставалось только java всё заработало.

0
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Роман
Роман
2 месяцев назад

Приветствую. Сделал всё по инструкции на Redmi 7A..Теперь в браузере Chrome вкладки стали горизонтальные (крайне не удобно) и как вернуть прежний оконный вид вкладок ума не приложу..настройки Chrome://flags не помогают..Помогите исправить проблему с браузером, в остальном всё норм.

0
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Илья
Илья
2 месяцев назад

Отлично! И работает под 7-кой без проблем. Кстати, уже вышла новая версия 6.9.1, загрузил, сделал upgrade – тоже без проблем. Наконец-то избавился от всяких Facebook-ов, Google Duo и прочего, что давно хотел снести за ненадобностью. Ещё раз – спасибо!

1
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Антей
Антей
2 месяцев назад

Отличная статья! Первый вариант сработал. На форуме как-то не так статья написано. Так не было на писано, что не надо выбирать передачу данных. Поэтому у меня не срабатывало.
Сработало на Редми Нот8Т

0
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Алексей
Алексей
2 месяцев назад

При запуске сообщает о версии 7.0, но она уже не запускается, так же как 6.8.1.
В комментарии на гитхабе указано No more OS-specific ZIPs, only the JAR is needed now!
Кто может пояснить что это значит и как запустить 7 версию?

0
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Георгий
Георгий
1 месяц назад

Премного благодарен!Респект!

1
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ИГОРЬ
ИГОРЬ
1 месяц назад

Всё сделал по инструкции, всё как положено, комп видит андроид, пробовал удалить неустановленные два файла, как тут указано, так и сделал, два файла как висели так и остались на месте мёртво сидеть, в андроиде не удаляется и тут тоже самое такая ерунда. В чём может быть причина? Андроид Xiaomi Redmi Note3. Вот те файлы которые не удаляются, находятся на внутренней памяти андроида. Always on Edge. apkpure.com.apk

0
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Игорь
Игорь
1 месяц назад

Дай Бог Вам здоровья!!!! У меня все получилось.

0
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юрий
юрий
1 месяц назад

очень хочется версию 6.8.1 для 32 битной системы. может есть какие варианты? в старой версии не все программы miui 11 есть в списке.

0
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юрий
юрий
1 месяц назад

а на 32 битную

0
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miui фанат
miui фанат
30 дней назад

использовал обе проги и….все ок, если одна не помогла то вторая точно выручит, автору респект, удалил 23 проги на global miui 11

0
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Дмитрий
Дмитрий
25 дней назад

Спасибо большое

0
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владимир
владимир
5 дней назад

телефон ксяоми редми 5 плюс, подключив к компьютеру, данная программа пишет No device found! что делать?

0
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Иван
Иван
1 день назад

Спасибо за грамотное описание, особенно в части сервисов которые можно или нельзя удалять!

0
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Илья
Илья
15 часов назад

У меня приложение вечно грузит с надписью “Looking for devices…” :с

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